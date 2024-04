La stagione dell’opera: ’Turandot’ in scena al teatro Galli

Si alza il sipario al teatro Galli di Rimini sulla stagione dell’opera. Venerdì (inizio alle 20) e domenica (15,30) primo appuntamento del cartellone con Turandot di Puccini nell’allestimento di Giuseppe Frigeni che firma la regia, le scene, le luci e la coreografia. A dirigere lo spettacolo il maestro Marco Guidarini sul podio dell’orchestra dell’Emilia Romagna Arturo Toscanini, accompagnata dal coro lirico di Modena e del teatro Municipale di Piacenza. In scena nei ruoli principali France Dariz (Turandot), Mikheil Sheshaberidze (il principe ignoto Calaf), Jaquelina Livieri (Liù), Fabio Previati (Ping), Saverio Pugliese (Pang), Matteo Mezzaro (Pong), Giacomo Prestia (Timur), Raffaele Feo (Altoum). I biglietti per le due rappresentazioni dell’opera al Galli sono esauriti già da tempo: chiamare la biglietteria del teatro, al numero 0541.793811, per eventuali posti liberi all’ultimo.