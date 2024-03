La stagione riparte. Più stranieri a Pasqua. Il sindaco: "Ora il ’Fellini’ porti nuovi voli in Riviera"

Non sarà una Pasqua con il tutto esaurito, "ma le previsioni degli operatori sono positive". Lo assicura Jamil Sadegholvaad, dopo aver tastato il polso parlando in questi giorni con albergatori e ristoratori. In media le camere già prenotate, nei 400 hotel aperti per Pasqua, sono più del 70 per cento. Numeri "incoraggianti – dice il sindaco – e che arrivano dopo che Rimini ha visto aumentare, tra gennaio e febbraio, arrivi e presenze, grazie al Capodanno, alle fiere del Sigep e di Key Energy". Le presenze sono cresciute del 3,72 per cento a gennaio rispetto al 2023, e del 28,29 per cento a febbraio. Una partenza forte. Ma anche marzo, grazie a Pasqua, dovrebbe far segnare un incremento. Il sindaco poi cita l’indagine del centro studi del turismo di Firenze, sull’andamento di arrivi e presenze per Pasqua in Italia: "Rispetto all’anno scorso, la previsione è di un incremento (nonostante le differenze del calendario) dell’1,2 per cento degli ospiti, con complessivamente 7 milioni di presenze negli hotel". Ma, aggiunge, "vale la pena guardare nello specifico i dati, perché introducono elementi che ci accompagneranno probabilmente per tutto il 2024. Il dato in crescita è dovuto principalmente dall’incremento di turismo estero: 3,2 per cento in più rispetto alla Pasqua del 2023. La quota di turisti italiani segna invece ancora una flessione, seppur contenuta, pari allo 0,8 per cento in meno". Scende poi più nel dettaglio il sindaco: "Durante il ponte di Pasqua saranno le regioni del nord ovest a registrare le più significative variazioni: 0,4 per cento in meno di italiani, 4,2 per cento in più di stranieri. Seguono le regioni del centro con 0,9 per cento in meno di italiani e 3,4 per cento in più di stranieri. La stima per le aree del sud e le isole è di 0,4 per cento in meno di italiani, 2,3 per cento in più di stranieri. Infine, per le regioni del nord est le previsioni parlano di un aumento dell’1,1 per cento per gli italiani e del 2,7% per gli stranieri".

Ecco: già da Pasqua, continua il sindaco, si nota il costante calo degli italiani, già avvertito l’anno scorso. Una flessione che si spiega "con la riduzione del potere d’acquisto, dovuta principalmente a stipendi che non crescono". Un fenomeno "che abbiamo già registrato nel 2023 e a cui occorre dare una risposta. Il ritorno alla crescita dei consumi si ‘finanzia’ – è il messaggio di Sadegholvaad al governo – mettendo più soldi in tasca alle famiglie, creando più posti di lavoro, rendendo più sostenibile il costo di cibo, bollette e carburanti".

Per quanto riguarda gli stranieri, "le previsioni – conclude Sadegholvaad – confermano quanto si è visto a Rimini negli ultimi due anni. Siamo tornati a crescere grazie al boom di turisti esteri. Sui mercati stranieri stiamo investendo risorse importanti, a partire dal piano triennale di sostegno allo sviluppo dell’aeroporto di Rimini". Il Comune investirà un milione all’anno per la promozione dei nuovi voli. "Ci aspettiamo il massimo sforzo dalla società di gestione del ’Fellini’ per il triennio 2025-’27, ma già da quest’anno sarebbe auspicabile avere segnali di una crescita di frequenza dei voli esistenti e di nuove e strategiche rotte".