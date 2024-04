La stagione si allunga. In spiaggia anche di sera e stabilimenti aperti fino a novembre

Sta per partire la stagione balneare più lunga di sempre. L’auspicio a Palazzo Garampi è questo. Le date da segnare in agenda, fissate dall’ordinanza, sono due: il 25 maggio, l’avvio ufficiale della stagione quando i marinai di salvataggio prenderanno servizio, e il 22 settembre, quando termineranno l’attività. Ma la stagione non finirà li. I cambiamenti climatici stanno regalando autunni da vivere sulla sabbia, tant’è che l’ordinanza regionale consente ai bagnini, novità di quest’anno, di restare aperti fino al ponte del 2 novembre compreso. Insomma, una spiaggia accessibile durante la commemorazione dei defunti. "Anche l’ordinanza balneare 2024 dà continuità ad un percorso che abbiamo avviato negli ultimi anni – precisa l’assessore al Demanio, Roberta Frisoni – e rappresenta lo specchio di quello che crediamo debba essere l’offerta turistica della Rimini di domani, proponendo la zona della marina, tra spiaggia e Parco del mare, come spazio da vivere anche oltre i ‘tempi canonici’ della stagione estiva, in diversi periodi dell’anno e momenti della giornata". L’arenile è ormai diventato "uno spazio urbano che risponde alle esigenze in costante cambiamento dei cittadini e dei turisti, attenti alla sostenibilità ambientale e al benessere, in grado di contribuire in maniera progressiva al percorso di destagionalizzazione di una città attrattiva e da vivere dodici mesi l’anno".

Tolta la novità di inizio e fine della stagione balneare, l’ordinanza rispecchia prescrizioni e obblighi già visti negli anni passati. La spiaggia dovrà essere accessibile almeno fino alle 22 e illuminata dal tramonto all’alba. Anche quest’anno orari prolungati per vivere gli spazi all’aperto anche dopo il calar del sole. Resta dunque possibile rimanere sulla sabbia facendosi portare la cena con un delivery. Il divieto di accesso andrà dall’1 alle 5 del mattino.

Come già citato rimane la possibilità del delivery sull’arenile per i pubblici esercizi, ristoranti, laboratori artigianali, che potranno consegnare cibo su ordinazione direttamente in spiaggia. Anche la prossima estate si combatterà la plastica sull’arenile. Sarà vietata la vendita e la distribuzione di bevande in bicchieri e con cannucce di plastica usa e getta. Dovrà essere utilizzato materiale compostabile monouso o di materiale plastico lavabile. Lo spazio allargato attorno agli ombrelloni, introdotto durante il periodo del Covid, viene confermato. Per ogni ombrellone andrà ricavato uno spazio di 15 metri quadrati. Viene prevista come per gli anni passati una deroga per il tratto compreso tra gli stabilimenti 99 e 130 di Rimini sud, dove la spiaggia è più corta e la concentrazione di strutture alberghiere è maggiore. Ultima novità, che ha fatto tanto arrabbiare i baywatch: il servizio di salvataggio va assicurato dalle 9,30 alle 18,30, senza più pausa all’ora di pranzo: dalle 12,30 alle 14,30 i marinai si alterneranno sulle torrette.

