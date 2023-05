La Statale nel mirino di quaranta telecamere

Sono 24 complessivamente le telecamere già operative nelle zone dell’entroterra, posizionate tra la fascia collinare e tutto il territorio a monte della statale 16. ‘Occhi elettronici’, a disposizione delle forze dell’ordine, per la garanzia e la tutela della sicurezza di tutto il territorio comunale. Come spiegato dal Comune di Rimini, si tratta di "impianti di sorveglianza già in funzione, a cui se ne andranno ad aggiungere altri 2 previsti a Santa Giustina e Corpolò e 41 sulla statale 16 per le nuove rotonde in costruzione". Gli ‘occhi’ posizionati nelle periferie, presidiano alcuni punti tra i più delicati e fondamentali del territorio, oltre a diversi incroci importanti e accessi alla città. "Luoghi scelti – chiarisce il Comune – tenendo conto delle esigenze delle forze di polizia e dei cittadini". "Una nuova dotazione tecnologica di altri 43 occhi elettronici - ha commentato l’assessore ai Lavori pubblici Mattia Morolli - che, accanto a quella già operante nelle zone del forese, composta da 24 telecamere, darà dei frutti importanti sia come deterrenza, che come strumento fondamentale d’indagine al servizio di tutte le forze di polizia".