La storia militare in un festival

Un festival letterario di storia militare. E’ quello in programma dal 22 al 24 settembre in centro storico. Dove arriva ’Casamatta-Book fest’, progetto ideato e proposto dallo storico militare Andrea Santangelo per conto dell’associazione culturale Don Chisciotte. "Trattandosi – spiegano dalla segreteria di Stato alla Cultura che patrocina l’evento – della prima iniziativa di questo genere sulla penisola italiana, il progetto vuole portare la Repubblica di San Marino a divenire un punto di riferimento a livello internazionale per la storia militare, sviluppando maggiormente un settore che in Italia, contrariamente a quanto avviene in altri paesi, viene poco considerato". Saranno principalmente due giorni di convegno suddiviso in tre diverse sessioni, nelle quali saranno affrontate varie tematiche di storia militare declinate ed illustrate da affermati studiosi e famosi youtuber. Ci saranno presentazioni di libri di alcuni degli autori tra i più conosciuti. Andranno in scena anche due spettacoli teatrali. Sul palcoscenico del Teatro Titano verranno rappresentate le opere Milite ignoto-Quindicidiciotto di Mario Perrotta e Iris e le altre-Donne in Guerra di Gioia Battista.