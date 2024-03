La tartaruga Thor riportata in mare dalla Fondazione cetacea

Thor è tornata in mare. Ieri l’esemplare di caretta caretta è stato rilascisato in mare dal personale di Fondazione cetacea. Thor era stata ritrovata intrappolata in un groviglio di lenze e ami in ottobre da un diportista al largo di Fano. Ha subito un intervento chirurgico e una lunga riabilitazione nel Centro di recupero tartarughe marine a Riccione. L’esemplare è stato rilasciato al largo di Numana con un trasmettitore satellitare grazie ad un progetto cofinanziato dalla Commissione europea, per monitorarne gli spostamenti.