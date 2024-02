La tragedia di Firenze. Gli operai si fermano a Viserba per ricordare i colleghi morti

"Alle 8.52 ci siamo fermati per un minuto di silenzio per ricordare le vittime del crollo del cantiere di Firenze. Nel 2024 non si può morire di lavoro", scrive il presidente della Provincia Jamil Sadegholvaad presente al flash mob indetto dai sindacati. Ieri alle 8,30 i sindacati, Cgil, Cisl e Uil si sono raccolti per un flash mob che si è concluso con un minuto di silenzio per le morti degli operai sul cantiere Esselunga di Firenze: Luigi Coclite, Taoufik Haidar, Mohamed El Ferhane, Bouzekri Rachimi, Mohamed Toukabri. Alle 10 del mattino si sono fermati gli operai che stanno lavorando sul cantiere dell’asilo nido di Viserba, il Peter Pan, alzando lo striscione con su scritto: ‘Basta morti sul lavoro’. Nella giornata di ieri gli operai del settore edile, del legno e i metalmeccanici hanno scioperato nelle ultime due porre di lavoro. Davanti alla Scm alle 15 si sono radunati alcuni dipendenti in sciopero assieme ai rappresentanti sindacali. Anche a Cattolica si sono tenuti presidi alla Ferretti Group davanti al cantiere della scuola ‘Repubblica’. Al momento ha partecipato anche la sindaca Franca Foronchi. "Questa ennesima tragedia - riprende Sadegholvaad - deve servire a tenere alta l’attenzione sul rispetto delle condizioni di sicurezza dei cantieri, a monitorare la filiera degli appalti e subappalti, sulla regolarità dei contratti". La consigliera provinciale con delega al Lavoro, Alice Parma, alle 8,52 ha osservato un minuto di raccoglimento "in ricordo delle vittime del crollo nel cantiere di Firenze. Il lavoro non può essere un luogo di morte". Oggi a Riccione alle 16 al parco della Resistenza saranno inaugurate cinque panchine bianche, per sensibilizzare sulle morti sul lavoro.

a.ol.