La truffa delle finte assicurazioni: tanti sammarinesi beffati e multati

Un doppia beffa per gli automobilisti: l’assicurazione che si rivela una truffa, la conseguente denuncia per guida senza copertura assicurativa. È quella che diversi sammarinesi stanno segnalando in questi giorni alle forze dell’ordine. Un’amara scoperta per gli automobilisti del Titano, che si accorgono del raggiro subito solo nel momento in cui vengono controllati sulla strada dagli agenti. In tanti, negli ultimi giorni, hanno denunciato la truffa sulle false polizze assicurative alla sezione operativa della Guardia di Rocca di Dogana.

Il ‘sistema’ con cui vengono ingannati segue sempre lo stesso copione. A San Marino come in Italia, dove i casi nel giro di pochi mesi sono praticamente raddoppiati. Le vittime, dopo aver trovato delle offerte vantaggiose su siti web, apparentemente ufficiali e affidabili, procedono alla stipula del contratto, invogliati da cifre veramente basse. L’importo viene saldato attraverso una ricarica alla carta prepagata del presunto assicuratore. Tutto sembra regolare e gli automibilisti viaggiano pensando di essere ‘coperti’. Almeno fino a quando diversi di loro, dopo essere stati fermati per un controllo dalla polizia, hanno scoperto di essere stati truffati: nessuna copertura Rca per la propria auto. E in più, in base alla norma vigente, chi viene così trovato a tutti gli effetti privo di assicurazione viene denunciato per guida senza copertura assicurativa e punito con una multa pesante. Anche se è stato truffato. Perché, si sa, il codice della strada non ammette ignoranza.

Ecco perché le forze dell’ordine sammarinesi, di fronte ai casi di questi giorni, hanno deciso di mettono in guardia tutti i cittadini del Titano, consigliando loro di contattare le compagnie assicurative attraverso i canali ufficiali nonché di verificare sul sito dell’Ivass (è l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) la lista delle compagnie italiane e straniere ammesse a operare in Italia e San Marino. Proprio l’Ivass, alcune settimane fa, ha ordinato l’oscuramento di cinque siti web che offrivano abusivamente servizi assicurativi. In Italia il fenomeno è dilagante da nord a sud. è utile, consigliano ancora dalla Guardia di Rocca, tenere sott’occhio anche l’elenco degli avvisi relativi ai casi di contraffazione o di società non autorizzate. La lista è consultabile al link www.ivass.it/consumatori/proteggi/index.htm.