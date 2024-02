La Venere nemica di Drusilla Foer in primavera al teatro Galli

Slitta in primavera lo spettacolo Venere nemica, da programma mercoledì prossimo al teatro Galli di Rimini, ma rimandato al 29 aprile per problemi di salute della protagonista Drusilla Foer. I biglietti già acquistati restano validi, ma chi non potrà essere presente alla nuova data potrà chiedere, entro il 16 marzo, il rimborso inviando il modulo disponibile sul sito del teatro alla mail biglietteriateatro@comune.rimini.it, con la scansione del biglietto acquistato. Eventuali biglietti che dovessero tornare disponibili saranno rimessi in prevendita dal 16 aprile alle 10. Al Galli continua invece la magia dello spettacolo Bells and Spells (Campanelli e Incantesimi), in scena stasera alle 21 (turni A e B) e domani con una doppia rappresentazione alle 16 (turno C) e una speciale replica alle 21 (fuori abbonamento). Protagonista è l’attrice e danzatrice Aurélia Thierrée, nipote di Charlie Chaplin, nel ruolo di un’abile cleptomane che si trova all’improvviso in balia degli oggetti che cerca di rubare. L’artista conduce il pubblico in uno spettacolo sospeso fra poesia e circo, tra carillon impazziti, personaggi surreali, umorismo, gioco, illusionismo. Meraviglia, incanto e stupore si susseguono in uno scenario fiabesco.

Lina Colasanto