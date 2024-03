La Virtus corre fortissimo. Senza scampo anche l’Infinity

Non smettono di correre alla velocità della luce le ragazze della Virtus Romagna che si sono mangiate in un solo boccone anche l’Infinity (3-1 il risultato finale). Tutto il bottino in tasca nell’ennesima vittoria, questa volta firmata dalla doppietta di Comandini alla quale bisogna aggiungere un autogol della formazione veneta. Un successo che permette alla squadra di mister Spada di avvicinare la quarta e la terza in classifica, ora staccata soltanto di due punticini. Tutto questo pensando al secondo round della stagione, quello che porta dritto agli spareggi.

Futsal B femminile. Girone A (19ª giornata): Jasnagora-Hurricane 3-1, Pero-Mediterranea 2-4, Bagnolo-Villaguardia 3-3, Virtus Romagna-Infinity 3-1, L84 Torino-Polisportiva 1980 5-7. A riposo l’Athena Sassari.

Classifica: Mediterranea 51; Pero 40; Athena Sassari 35; Jasnagora 34; Virtus Romagna 33; L84 Torino 27; Infinity 23; Villaguardia, Polisportiva 1980 14; Hurricane 5; Bagnolo 2.