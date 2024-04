Ladro in fuga dal negozio aggredisce guardia giurata

Auricolari e caribatterie: il giovane nordafricano sorpreso a rubare nel centro commerciale I Malatesta di Rimini aveva deciso di ripulire gli scaffali del reparto di elettronica, sperando di non essere notato e di riuscire così a farla franca portandosi via la merce. Scoperto dal personale di sicurezza, ha cercato di tagliare la corda aggredendo una guardia giurata che gli aveva intimato di fermarsi, ma alla fine è stato arrestato dagli agenti della polizia di Stato e accompagnato in camera di sicurezza con l’accusa di rapina impropria.

L’allarme al centro commerciale, è scattato l’altro ieri attorno alle 18.40. Il giovane nordafricano aveva appena prelevato due auricolari e anche un caricabatterie dagli scaffali e si li era infilati nelle tasche dei pantaloni, dirigendosi poi verso l’uscita fino ad oltrepassare le casse, ovviamente senza tirare fuori nemmeno un euro. Ma il suo atteggiamento ha finito per insospettire la guardia giurata addetta alla vigilanza del punto vendita. Il responsabile della sicurezza si è avvicinato al ragazzo e gli ha chiesto di fermarsi e di svuotare subito le tasche. Quella richiesta ha innescato la reazione violenta da parte del giovane ladro nordafricano. Afferratta una bottiglia di vetro vuota, l’ha tirata contro il vigilante, per fortuna senza riuscire a colpirlo, quindi si è messo a correre in direzione dell’uscita del centro commerciale. È stato però raggiunto e bloccato grazie anche all’intervento, sul posto, di una pattuglia delle volanti della Questura di Rimini. Lo straniero è stato dichiarato in arresto con l’accusa di rapina impropria. Dopo aver trascorso la notte in camera di sicurezza, ieri mattina è stato accompagnato in tribunale, a Rimini, dove è stato sottoposto al processo per direttissima.