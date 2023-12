L’albero illumina il Natale. Prenotazioni in aumento

L’accensione dell’albero di Natale sul ponte di viale Dante a Riccione ha dato il via al conto alla rovescia verso San Silvestro quando saranno circa un centinaio gli hotel pronti a riempirsi per brindare all’anno nuovo. Ieri erano svariate centinaia le persone intervenute all’accensione dell’albero. Se a Rimini brindano con le 40mila presenze turistiche previste in questo ponte, a Riccione sono 40mila le luci che illuminano l’albero giunto dalle foreste casentinesi.

Quella di ieri pomeriggio è stata un’inaugurazione con luci, musica e sonorità urban grazie al dj MarioRex. Uno show di danza con l’Accademia Urban project e le coreografie di Aly-Z. La Riccione natalizia si è accesa mentre decine di gli hotel stanno vivendo il ponte dell’Immacolata.

Stando ai portali di prenotazione alberghiera, sono oltre una cinquantina le strutture aperte in questo fine settimana. Ad alimentare le presenze c’è anche un importante corso di formazione al palazzo dei congressi che ha portato in città poco meno di un migliaio di partecipanti. Cresce la voglia di Natale ed anche gli albergatori cominciano a fissare obiettivi e aperture. Per il Capodanno il numero di strutture aperte dovrebbe raddoppiare. Negli ultimi giorni le richieste sono aumentate in modo sensibile ed anche le prenotazioni crescono. Le offerte più gettonate sono quelle con la mezza pensione e il veglione. Alcune strutture che offrono la cena con brindisi a San Silvestro hanno già riempito il ristorante. Intanto in città le installazioni e attrazioni natalizie sono tutte operative inclusa la pista di pattinaggio su ghiaccio in piazzale Roma, sempre operativa grazie al fatto che è al coperto.