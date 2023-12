L’altra stagione. Il mare d’inverno nella grande mostra di scrittori e fotografi

Il mare che più ci rappresenta è quello d’inverno. Forse ha ragione Piero Meldini, le cui parole accompagnano una delle fotografie de L’altra stagione, il progetto che vede coinvolti 54 artisti riminesi, tra fotografi, scrittori e poeti per una grande mostra collettiva sulla spiaggia. Il luogo scelto per perdersi nell’infinito blu dell’Adriatico è la duna di sabbia. È qui che sono state collocate 20 panchine per 26 installazioni con fotografie d’autore e pensieri affidati a Lia Celi, Rosita Copioli, Piero Meldini, Marco Missiroli, Isabella Leardini e tanti altri ancora. A fianco delle singole immagini una panchina dove potersi sedere, prima di riprendere il cammino. Passo dopo passo sulla duna di sabbia si potranno percorrere chilometri partendo dalla palata al porto fino ad arrivare al bagno 63.

Un viaggio per immagini e pensieri che restituisce le emozioni del mare d’inverno. Un percorso nell’immaginario già immortalato da Fellini. Un inverno da vivere guardando il mare, mentre soffia la bora e l’acqua si increspa sotto il vento che sferza le guance, o mentre si è seduti sulla panchina ascoltando il faro in una giornata di nebbia, immaginando quello che c’è oltre. Emozioni che ieri, alla presentazione del progetto, sono state spazzate via da un libeccio che ha portato 23 gradi, sole caldo e cielo terso. Il cambiamento climatico ha cambiato per un giorno anche il mare d’invernoo

Ai pensieri consegnati al mare da parte di 28 scrittrici, scrittori, poetesse e poeti si accompagnano le immagini di 26 fotografi regalando un Natale da vivere anche sulla sabbia fino al 7 gennaio, quando l’inverno si porterà via pensieri, riflessioni e immagini. "Rimini si mostra attraverso i suoi artisti – dice l’assessore Roberta Frisoni – Fotografi, poeti e scrittori che con enorme generosità hanno sposato l’idea e il progetto per restituire un racconto collettivo. Con la mostra vogliamo portare creatività e talento in riva al mare anche nei mesi invernali". Soddisfatto Mauro Vanni, il presidente della cooperativa dei bagnini di Rimini sud, che ha già un’idea pronta per consolidare questo binomio tra spiaggia e artisti. "Vorrei lanciare una proposta per il prossimo anno: che ogni bagnino adotti un artista per raccontare la cultura riminese".

Andrea Oliva