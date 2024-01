L’amore secondo Nibo: "Euforia e dolore sulle note di Alicante"

"Mi confondo di giorno per bruciare nella notte". Con queste parole un giovane cantautore rapper di Rimini, Nicolò Gorza in arte Nibo, classe 1998 si presenta al pubblico in una veste inedita per lui, dopo aver intrapreso la via artistica dell’attore, imparando la settima arte all’Accademia di Samuele Sbrighi, ‘La valigia dell’attore’, in quel di Santarcangelo. Con un video girato a Rimini e un brano dal ritmo incalzante dal titolo ‘Alicante’ uscito pochi giorni fa, il giovane artista riminese descrive con parole, immagini e suoni la fine di una relazione. Il videoclip diretto e scritto da Samuele Apperti, prodotto da Ivano Ozzo Tomba & Jacopo Festa X Studio J Music su etichetta Smilax, vede la partecipazione di Michela Terenzi, giovane attrice riminese.

Nibo, cos’è la musica per lei? "Uno strumento di libertà e una terapia utile ad esprimere la mia realtà: grazie ad essa riscrivo il passato, vivo il presente e ipotizzo un futuro utilizzando note e parole che trasfigurano la complessità della mente umana. Il suono è ciò che dà voce al mio essere, che stimola sogni e origina domande, un grande mezzo che mi conduce fuori dal labirinto nel luogo dove trovo ogni risposta, è ciò che rende vere le mie aspettative".

Dal 2021 attraverso i passaggi radiofonici, è entrato nella la top 10 nella classifica emergenti.

"Fuoco Fiamme ed Isteria" estratto da EP Tumulto, si sono fatti sentire. Poi nel 2022 DNA e i singoli Élite e Cenacolo e nel 2023 Luna, Cuore di ghiaccio e Battiti mi hanno fatto conoscere al pubblico".

E ora Alicante?

"Questa canzone esprime la leggerezza e l’euforia dell’innamoramento e la pesantezza del dolore per l’abbandono e il tormento dei ricordi che pervadono di continuo la mente. Ho scelto di chiamare questo brano Alicante perché oltre ad essere il titolo di un’antica leggenda di un amore sfortunato, è anche il nome di un vitigno di origine spagnola che produce uva di un intenso colore nero, un richiamo al sangue, al morso, al veleno che pervade la mente alla fine di un amore malato. Vorrei tanto che arrivasse al cuore delle persone".

Che cosa le ha regalato la sua città?

"Rimini è arte, una grande fonte d’ispirazione. Non è solo un’accogliente città di mare, ha una storia appassionata, è ricca d’arte e crescendo qui, ho respirato tutto il bello che c’è".

Progetti futuri?

"Sto sperimentando e scrivendo tanto. Incontro persone nuove che mi regalano prospettive e progetti interessanti. C’è tanto che voglio fare e non vedo l’ora di mostrarlo. La mia musica parlerà per me".

Rosalba Corti