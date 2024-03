Lara Gobbi: "Riapriamo gli uffici comunali al sabato"

La nuova stagione è fiorita ieri in piazza Primo Maggio a Villa Verucchio, tra gli applausi di oltre 200 persone, tra cui la presidente dell’assemblea legislativa regionale Emma Petitti, la sindaca di Santarcangelo Alice Parma e la presidente del consiglio comunale di Rimini Giulia Corazzi. ’La nuova stagione’ è lo slogan scelto dalla lista civica del centrosinistra Verucchio futura che ha aperto ieri la sede elettorale della candidata sindaca Lara Gobbi. Tanta gente e tanto entusiasmo "per quella che non è solo una competizione elettorale – ha rimarcato la Gobbi – ma l’impegno della comunità verucchiese a stare avanti e vincere le nuove sfide del futuro". Il prossimo passo di Verucchio futura, dopo l’apertura del comitato elettorale ieri in piazza Primo Maggio, sarà la serie di incontri con i residenti: il primo si terrà presso la sala Magnani di Verucchio giovedì 4 aprile alle 21.

"Siamo aperti al confronto, alle idee e anche alle critiche – conclude la Gobbi – Non dobbiamo avere paura: il coraggio del metodo partecipativo sarà anche il coraggio delle scelte. A partire da quelle più strategiche, come la viabilità, il nuovo piano per i parcheggi, il sostegno alle imprese, comprese quelle più piccole ma dal grande impatto sociale". Tra i punti del programma della Gobbi "la riapertura degli uffici comunali al sabato. Di fondo ci deve essere la visione di un paese vivo ogni giorno".

m.c.