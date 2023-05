Lavori agli impianti Corrente a singhiozzo per due giorni

Nelle mattinate di lunedì e mercoledì prossimi ci saranno interruzioni nell’erogazione della corrente elettrica nelle abitazioni e attività di numerose strade cittadine a Riccione. Lunedì verrà interrotta l’erogazione di corrente per lavori alle cabine secondarie in viale Palestrina dalle 8,30 alle 12,30. Stessa cosa accadrà in viale Cavalcanti dalle 13,30 alle 16,30. Nella giornata di mercoledì sarà interrotta la corrente elettrica dalla cabina secondaria di viale Taggia dalle 08,30 alle 16. Il disservizio è dovuto alla necessità per E-Distribuzione di effettuare interventi sugli impianti.