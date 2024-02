Lavori alla stazione di Cattolica. Bagni di servizio verso la riapertura

di Luca Pizzagalli

I bagni della stazione, chiusi da alcuni mesi, dovrebbero essere riaperti in poco tempo: parola di sindaca. L’amministrazione comunale rassicura cittadini, turisti ed operatori dopo un nuovo interessamento sul disagio che si è venuto a creare da qualche settimana. "Oggi (ieri ndr) – dice la sindaca Franca Foronchi – secondo informazioni assunte da Ferrovie dello Stato, ci è stato riferito che i bagni pubblici della stazione di Cattolica saranno rimessi in esercizio nell’arco di poco tempo. Erano stati chiusi mesi fa per motivi di funzionalità e più recentemente dietro un intervento dei Vigili del Fuoco. Ferrovie dello Stato, che ha competenza esclusiva su tutta l’area della stazione, si sta adoperando anche per avviare il cantiere per la riqualificazione dell’intero scalo di Cattolica".

La prima cittadina precisa: "La chiusura dei bagni ha creato molti disagi per passeggeri e cittadini – prosegue – come amministrazione comunale abbiamo più volte contattato il dipartimento delle Ferrovie di Ancona facendo presente il disservizio. Ci era stata prospettata una prima ipotesi, ovvero di posizionare dei bagni chimici mobili anche prima della partenza dei lavori. Ma dopo un’ulteriore nostra richiesta, Ferrovie dello Stato ha deciso di riattivare gli attuali bagni. Secondo quanto ci è stato riferito, si tratta di un intervento che renderà i servizi operativi e funzionanti nel giro di poco tempo. Il posizionamento dei bagni chimici avrebbe richiesto invece più tempo. Saranno comunque installati al via dei lavori di riqualificazione che partiranno non appena verrà formalizzata l’ultima autorizzazione al subappalto. Noi intanto continuiamo a tenere sempre alta l’attenzione sulla zona e a tenerci sempre in contatto con Ferrovie dello Stato".

Proprio il cantiere per la nuova stazione dei treni di Cattolica, avviato già dall’anno scorso, è al centro dell’attenzione di cittadini ed operatori da alcuni mesi. Un intervento che migliorerà l’intero stabile e che prevederà, tra le novità, un secondo ingresso pedonale anche a monte della stazione dei treni con la nuova possibilità per residenti a monte della ferrovia e cittadini della Valconca di arrivare in stazione direttamente senza passare dal quartiere a mare della città.

"Si tratta di un intervento particolarmente atteso – aveva già ribadito la sindaca Franca Foronchi – che ci consegnerà una stazione maggiormente funzionale ed moderna. Ma soprattutto, caratterizzata dalla massima accessibilità per tutte le utenze, incluse le più deboli, con l’abbattimento delle barriere architettoniche. Anche l’edificio centrale beneficerà di una riqualificazione generale, pur mantenendo la sua storicità, con la modernizzazione dell’atrio di ingresso, degli spazi per l’attesa e delle aree comuni. Presteremo poi anche una particolare attenzione alla valorizzazione dell’area verde a monte della ferrovia dove è previsto un nuovo accesso pedonale alla stazione".