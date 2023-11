Lavoro stagionale, regole e opportunità

Il titolo era chiaro: "Le opportunità del lavoro stagionale". All’evento ospitato al teatro Galli hanno partecipato oltre 350 persone, di cui circa settanta studenti. "Per noi è stato importante incontrare i ragazzi che rappresentano i futuri lavoratori e imprenditori ed è fondamentale che iniziano a conoscere le regole del mondo del lavoro – commenta il segretario generale Fisascat Cisl Gianluca Bagnolini -. Abbiamo voluto sottolineare l’importanza di concentrarsi sul lavoro stagionale nel contesto turistico. Il nostro impegno per la legalità, l’accessibilità, la sostenibilità e la responsabilità sociale d’impresa rimane saldo, ma vogliamo concentrarci sugli aspetti legati alle opportunità di lavoro per i giovani, in particolare gli studenti. Dobbiamo ripensare a un nuovo modello turistico che tenga conto di fattori fondamentali come l’allungamento della stagione, l’integrazione delle risorse turistiche su base annuale, gli incentivi alle imprese, la riqualificazione delle strutture e l’adeguamento delle infrastrutture per facilitare gli spostamenti dei turisti".