Le bellezze del castello Benelli oggi aperte ai visitatori

In occasione della 14esima giornata nazionale delle dimore storiche italiane, in programma oggi, Castello Benelli a Bordonchio apre le proprie porte al pubblico per tre visite gratuite guidate della durata di 60 minuti alle ore 15.30, 16.30 e 17.30. Sarà possibile, infatti, visitare sia l’interno che l’esterno del castello, eretto nell’ottocento dal conte Pietro Spina e acquisito dai Benelli nel 1919. La dimora, situata nella zona in cui i romani costituirono il castrum libani presenta poi al suo interno un rilevante repertorio iconografico elaborato in chiave moderna di motivi ricavati dalla tradizione classica e rinascimentale. Da non dimenticare poi le scuderie e il maestoso giardino, arricchito da una corona di pini marittimi che circondano la struttura. Per recarsi alla dimora è necessario registrarsi sul sito https://www.associazionedimorestoricheitaliane.it/giornatanazionale2024/.

a. d. t.