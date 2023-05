Le case della comunità "Grazie presidente"

"Intendo esprimere stima e gratitudine al presidente Mattarella per aver deciso di devolvere il Premio Paolo VI alle nostre case colpite dall’alluvione in Romagna, dove abbiamo centinaia di strutture di accoglienza. Ricordiamo la sua visita a Rimini per il 50esimo anniversario dell’associazione". Lo ha dichiarato Matteo Fadda, neo presidente della Comunità Papa Giovanni XXIII, eletto domenica a Rimini, sulla decisione del presidente Mattarella di devolvere in beneficenza la somma collegata al premio Paolo VI alla comunità.