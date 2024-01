Le luci in ’salotto’ restano accese: "Accogliamo i visitatori del Sigep"

Sul piano turistico a Riccione il bilancio delle feste Natalizie è lusinghiero e infonde ottimismo. Dopo il boom di Capodanno, comunque, la città non si spegne. Altri eventi come il Sigep, dal 20 al 24 gennaio alla Fiera di Rimini, porteranno boccate d’ossigeno. Sarà così anche per i Campionati di pallamano per i quali si parla di 500-600 atleti nel primo weekend di febbraio e per i due successivi, quelli dell’ 11 e del 18, con la danza sportiva al Play Hall, dove si disputeranno i Campionati italiani assoluti di danze internazionali, paralimpiche, accademiche, street, pop dance e altro. Si parla di 30-40 alberghi aperti. Così il Comune avverte: "La fine delle festività natalizie non spegne Riccione, che nelle scorse settimane si è vestita di incanto e magia. La città, con viale Ceccarini e il Giardino sul Mare in piazzale Roma, continuerà a brillare per accogliere al meglio i suoi ospiti in un il caldo abbraccio fino all’arrivo delle migliaia di visitatori del Sigep". Bruno Bianchini di Federalberghi conferma: "Capodanno ha dato belle soddisfazioni, c’è stata una valanga di gente. In quest’ultimo ponte sono rimasti aperti circa sessanta hotel. Chi ha ospitato i duemila ballerini (venticinque alberghi) dell’Mc Hip Hp Contest ha lavorato bene, altri meno. Di certo le previsioni meteo hanno inciso e l’interesse per le prenotazioni è scemato".

Sui prossimi eventi Bianchini conferma le "buone prospettive a partire dal Sigep, che da qualche anno ha una notevole incidenza e dà maggiori soddisfazioni anche per il periodo in cui si presenta. È uno degli eventi più attesi, gli albergatori sono tutti speranzosi, ci sono buone sensazioni". "Una volta il 7 gennaio si chiudeva, ora non più – premette Bruno Bernabei, presidente di Costa Hotels – tra il Sigep e altre manifestazioni ci sarà una continuità fino a marzo, mese in cui sono in calendario eventi ciclistici del calibro della Gran Fondo e della Coppi Bartali. Con la ripresa del turismo congressuale possiamo ipotizzare l’apertura di trenta/quaranta hotel".

Lo smontaggio e spegnimento delle installazioni luminose natalizie in città è previsto in tre tranche. Si parte l’8 gennaio, quando a spegnersi saranno le luminarie nei quartieri e l’albero di Natale sul porto, mentre rimarranno accese fino al 24 le installazioni luminose artistiche in viale Ceccarini. Resteranno invece installati tutto l’anno i fari che hanno colorato di verde le chiome dei pini. La pista di ghiaccio, le casette del Christmas Food Experience e le attrazioni del Giardino sul Mare in piazzale Roma rimarranno in funzione fino al 14 gennaio. "Il programma di spegnimento delle luminarie e di disallestimento delle attrazioni tiene conto della sostenibilità, principio cardine delle scelte dell’amministrazione, che porta a spegnere le installazioni a maggiore impatto energetico", conclude Mattia Guidi, assessore al Turismo.

Nives Concolino