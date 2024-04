Le mie ex star: che delusione quei testi

Ho tredici anni e per un po’ di tempo sono stato un fan di Nicki Minaj, Ice Spice, Megan Thee Stallion perché mi piacevano i ritmi energici e veloci della loro musica, le coreografie durante le esibizioni, ma soprattutto mi piacevano come ragazze, i loro sorrisi dolci ed educati. Piccolo particolare: cantano in inglese e avevo sempre ascoltato distrattamente i versi della loro musica. Un pomeriggio di pioggia, assieme al mio babbo, ci siamo dilettati a tradurre tre testi: Her di Megan Thee Stallion, Think U The Shit (Fart) di Ice Spice, Super Freaky Girl di Ice Spice. I testi usano solo parole volgari (una infinità di parolacce), raccontano tutt’altro che storie di amore tra ragazzi, ma di rapporti violenti e sporchi. Non parlano certo di affetto, di amicizia, di serenità, di momenti felici tra adolescenti. Lì per lì è stata una grossa delusione: mi sono vergognato abbastanza di aver ascoltato le loro canzoni senza averne capito i testi. Da quel pomeriggio di traduzione ho preso le distanze da queste artiste. Mi piacerebbe consigliare a queste ragazze di esprimere le loro emozioni e raccontare le loro esperienze di vita con termini educati. Vorrei suggerire ai miei coetanei che seguono la musica rap di dedicare un po’ di tempo alla lettura dei brani con i propri genitori e confrontarsi assieme a loro: a me è stato utile.

Carlos David Braschi 3 E