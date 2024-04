Le Olimpiadi tenute in Siria

Studiando la Siria abbiamo scoperto che nel 2021 si è tenuta una speciale Olimpiade ad Idlib; 120 ragazzi, provenienti da dodici diversi campi profughi, si sono sfidati in numerose gare, tra cui la corsa con i cavalli, impersonati da sagome equine di cartone. Per tracciare i campi è stato usato il gesso. L’evento, organizzato dall’Ong Benefits, non solo mirava a ridare speranza ai giovani profughi, ma anche a richiamare nuovamente l’attenzione sulla drammatica condizione della Siria dove è in corso una guerra.

Amalia Birocci, Federica Fontana, Marco Pirini, Enrico Salvatori, Jackline Shabani 3 A