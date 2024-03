Le origini della fiera di San Gregorio

La popolare fiera di San Gregorio è nata attorno all’Abbazia, fondata da San Pier Damiani nel 1014, come momento di scambio e commercio tra i mercanti e gli agricoltori della Valconca. Durante la fiera, si organizzano numerosi spettacoli di intrattenimento con la partecipazione di vari artisti. Ci sono anche eventi sportivi e attività per i più piccoli e per i più giocherelloni ci sono tante giostre divertenti. Le bancarelle per le vie del paese vendono ogni bendidio e non mancano certo i fichi secchi che un tempo i ragazzi donavano alle morose.

Delia Bucci, Giulio Guidi e Vittoria Leardini I A