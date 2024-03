Le sfide della zona sud: "L’ex colonia Enel sarà una piazza sul mare"

Una colonia da demolire per farne una piazza collegata al Parco del mare. Un moderno spazio riconsegnato alla città e ai turisti. Questa l’idea della giunta che non accenna a muoversi dalle proprie convinzioni nell’acquistare la ex colonia Enel. A ribadire le volontà dell’amministrazione comunale sono stati gli assessori Juri Magrini e Mattia Morolli intervenuti al fianco della presidente Patrizia Rinaldis all’assemblea indetta da Federalberghi con gli operatori della zona sud. Vista la platea fatta di albergatori i temi più sentiti sono stati la ex colonia, diventata un problema per l’intera zona, la volatilità delle gestioni alberghiere ed appunto la sicurezza. Sul primo punto è stata confermata l’intenzione di rilevare la parte dell’edificio oggi nella disponibilità della curatela. Sulle gestioni ‘ballerine’ degli hotel l’assessore Magrini ha risposto così: "Condividiamo con gli operatori la preoccupazione e i timori per le volatilità delle licenze alberghiere e i continui cambi di gestione, tema rispetto al quale l’amministrazione ha margini di azione circoscritti, dovendo fare i conti con legge sovraordinate. Può essere utile che siano gli stessi albergatori insieme al Comune a farsi promotori di un’azione legislativa affinché ci siano più strumenti a disposizione per arginare o controllare il meccanismo degli affitti per quegli hotel già segnalati per irregolarità. Andrebbe a vantaggio sia degli operatori, mettendo un freno alla concorrenza sleale". Un ambito in cui il Comune ha invece ampi margini d’intervento è quello delle opere pubbliche. Ex Enel a parte, è stato presentato il progetto di realizzazione di una pista di atletica in via Melucci per 10 milioni di euro. "Un’opera – sottolinea l’assessore Morolli – che oltre ad aumentare i servizi, sarà funzionale ad incentivare il turismo sportivo, al pari di altri interventi come la riqualificazione dello Stadium, nell’ottica anche di attirare una platea di visitatori diversificato e di qualità”. Intanto proseguono gli interventi sul Parco del mare nel tratto davanti alla ex colonia Murri.

Andrea Oliva