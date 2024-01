Le storie raccontate dalla ‘Brutta Scimmia’

Scovare la speranza in quello che ci circonda. Questo è quello che Radio Brutta Scimmia vuole fare. Alla guida del nuovo podcast nato poche settimane fa, che si può ascoltare e anche vedere su Spotify e YouTube, è il riccionese Alan Lucarelli, naturalista, divulgatore e speaker del parco Oltremare di Riccione. Con lui ci sono in squadra Massimo Fabbri, Stefano De Biagi, Stefano Gardini e Elena Gregori. Tra le interviste a persone, onlus e associazioni, in questi giorni quella più ascoltata è alle donne di ‘Rompi il Silenzio’, l’associazione che da anni aiuta le donne in difficoltà, vittime di violenza, molestie, maltrattamenti o che vivono il disagio familiare, garantendone l’anonimato.

"Attraverso il podcast conosciamo persone e scopriamo storie come questa _ dice Lucarelli _ Attraverso ogni puntata vogliamo trasmettere un messaggio di forza e speranza a chi ascolta per aiutare tutti a superare ogni ostacolo e difficoltà. Ma anche far conoscere tra loro realtà locali, per sviluppare progetti in futuro di collaborazione interassociativa".