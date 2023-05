Le vacanze da collezione della famiglia Panini

Vivere Riccione significa innamorarsene. È quello che è accaduto alla famiglia Panini, quella celebre per avere cresciuto un intero popolo con le sue figurine. Impossibile non essersi appassionati alle figurine Panini. A Riccione, Annamaria Panini vive in una delle tante seconde case di chi una volta arrivato in città alla fine si è innamorato delle passeggiate di viale Ceccarini e del tramonto da vivere in spiaggia. Quella della famiglia Panini è la storia di chi è stato adottato da un luogo accogliente, con persone accoglienti. Ed è una delle storie che racconteremo nel prossimo numero di Vivere Riccione, l’inserto dedicato alla Perla Verde che uscirà domani in omaggio con il quotidiano.

Il caldo sta arrivando, la voglia di mare anche. Ma estate a Riccione è anche cultura. Con la vicesindaca Sandra Villa andremo a scoprire cosa significa cultura da vivere in estate. E cosa scopriremo varcate le porte delle ville per perdersi nelle mostre sala dopo sala. A farlo saranno anche tanti congressisti. Dall’inizio dell’anno sono stati circa 237mila quelli arrivati in città per partecipare ad evento al palazzo dei congressi. E il mese di giugno non tradirà le premesse con migliaia di presenze e grandi eventi. Tra questi anche i veterinari per una città che vuole recitare un ruolo sempre più importante tra le destinazioni pet friendly. Non è un caso se il convegno dei veterinari si svolge da decenni ormai e non fa che crescere. L’inserto in edicola domani ospiterà anche un’intervista a Beppe Carletti, fondatore dei Nomadi assieme ad Augusto Daolio. Carletti si prepara a festeggiare i 60 anni del complesso a Riccione con un grande concerto il 10 giugno alle 21 in piazzale Roma. Su VivaTicket è partita la prevendita dei biglietti a un prezzo simbolico: 10 euro più 3 di prevendita. Il ricavato verrà devoluto in beneficenza.