L’emergenza . Con il Parco del mare nuovi posti auto alla colonia Murri

Da ex colonia abbandonata a parcheggio per turisti. In attesa di una nuova vita, la ex colonia Murri sta progressivamente trasformandosi in un parcheggio a ridosso della spiaggia nella zona di Bellariva. Quest’estate la caccia al parcheggio nell’area sarà accentuata dall’eliminazione dei posteggi sul lungomare. L’avanzata del Parco del mare verso sud ha posto anche a Bellariva il tema dei posteggi a ridosso della spiaggia. In municipio si sono messi al lavoro ad hanno contattato la curatela delle ex colonia. Si sta cercando di trovare l’accordo sull’utilizzo di una parte dello spazio attorno l’immobile, capace di ospitare ulteriori 60 posti auto. Sarebbe un parcheggio temporaneo che potrebbe limitare la perdita di strisce blu che in precedenza erano sul lungomare. Resta il tema dei motocicli e scooter. Anche in questo caso a Palazzo Garmapi stanno cercando alternative per consentire ad una utenza locale che si muove con lo scooter in estate, di avvicinarsi al mare e parcheggiare in aree definite a poca distanza dalla spiaggia. L’altra zona che a partire dal 6 maggio andrà in sofferenza sarà quella a ridosso di piazzale Marvelli.

Parte il grande cantiere per la costruzione di un parcheggio interrato da 373 posti con centinaia di stalli per motocicli in superficie. Serviranno due anni per completarlo, e nel frattempo i problemi di sosta appaiono garantiti. Sui parcheggi per le auto si può fare ben poco. Dalla giunta hanno precisato che in zona non ci sono aree alternative per la sosta. Tuttavia andranno potenziati parcheggi scambiatori in via Ugo Bassi, a monte della ferrovia, collegati con il mare dal trenino. Il servizio sarà attivo nei fine settimana e sarà gratuito. Partenza dal parcheggio di via Giuliani per transitare nell’area di sosta di via Ugo Bassi e portare i passeggeri al mare passando per via Tripoli.

Confermato lo Shuttle mare che nelle ultime stagioni sta vedendo un crescente utilizzo anche perché collega i parcheggi scambiatori a monte della ferrovia con la zona mare. L’estate scorsa il servizio è stato scelto da poco meno di 50mila utenti nei 121 giorni d utilizzo. Lo Shuttle mare entrerà in funzione nel giorno della Liberazione, giovedì, rimanendo attivo nei festivi e pre festivi fino al ponte del 2 giugno per trasformarsi in servizio giornaliero fino al 15 di settembre. Per limitare i disagi di parcheggio nella zona di piazzale Marvelli, il Comune ha trovato l’intesa con un privato per un’area n via Cirene capace di ospitare fino a 200 motocicli.

A nord, da San Giuliano a Torre Pedrera la dotazione di aree di sosta rimarrà quella dell’estate precedente. Tuttavia a Torre Pedrera lo spostamento del mercato domenicale darà la possibilità di sfruttare la piazza per la sosta da parte di chi vuole trascorrere la giornata al mare.

Nella zona di Rimini sud per le prossime stagioni bisognerà stringere i denti, hanno ammesso da Palazzo Garampi, in attesa che in futuro lungo il percorso del Metromare vengano potenziati cinque parcheggi a partire da quello a ridosso di piazzale Kennedy, generando oltre un migliaio di posti auto.

Andrea Oliva