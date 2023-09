L’ennesima via crucis I lavori alla ’rotondina’ fanno girare la testa Code e traffico in tilt

Tutti fermi in via della Fiera direzione mare. Stessa scena lungo viale Tripoli, via XX Settembre e via Flaminia. E persino via Flaminia Conca. Tutto questo per un tratto di strada di una trentina di metri, chiuso per ’spostare’ una piccola rotatoria. Il Comune di Rimini l’aveva annunciato: servono tre giorni di lavori per spostare la piccola rotonda che si trova davanti al ristorante Biagio, all’intersezione tra via della Fiera e via Circonvallazione Meridionale. Il rondò non è al centro del nuovo svincolo. Soprattutto per i mezzi pesanti, autobus e pullman, fare manovra era un’impresa. Così Palazzo Garampi ha previsto i nuovi lavori, ma gli effetti del cantiere non hanno tardato a farsi sentire. D’altronde via della Fiera è ormai diventata la valvola di sfogo per chi non può più imboccare via Euterpe.

Così ieri, fin dal primo mattino, in via della Fiera è comparsa la coda dei veicoli diretti verso mare. All’arrivo davanti al cantiere c’era la svolta obbligata verso sud per andare alla rotonda Bigno. E per chi voleva procedere verso il centro si apriva un vero calvario. Fila ferma in via Flaminia ed anche nel cuore di Borgo San Giovanni. Anche in via Tripoli la coda si è allungata fino a via Roma. Con via Gueritti chiusa a ridosso del cantiere era impossibile proseguire verso monte. C’era chi si buttava nel borgo San Giovanni, rimanendo imbottigliato, e chi provava ad andare verso sud, ma con la via Euterpe chiusa mancavano le alternative per tornare verso il centro. Nelle vie delle regioni tanti hanno cercato rifugio, aumentando solo il caos.

Il cantiere andrà avanti anche nelle giornate di oggi e domani. Stando alla tabella di marcia an del Comune, verrà terminato in tempo per venerdì, il primo giorno di scuola, che già si prevede problematico per il traffico con la via Euterpe chiusa. Una volta spostata la piccola rotonda serviranno altri interventi successivi, ma gli operai lavoreranno in un secondo momento e soprattutto in orario notturno per evitare un altro blocco della circolazione. Nei primi giorni di ottobre partirà l’ultimo intervento in programma che vedrà il completamento dei nuovi attraversamenti pedonali che saranno rialzati con dosso e dotati di nuova illuminazione di sicurezza. Infine verranno eseguiti i lavori di completamento con la realizzazione dei nuovi tappeti di usura e segnaletica orizzontale e l’installazione degli apparecchi luminosi sui nuovi attraversamenti pedonali.

Andrea Oliva