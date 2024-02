L’ennesimo ricorso ‘congela’ il cantiere del maxi parcheggio di piazzale Marvelli

Il cantiere per il maxi parcheggio interrato in piazzale Marvelli ancora non è iniziato. E chissà quando partirà, dato che sui lavori pende l’ennesimo contenzioso legale. Dopo che il Tar aveva accolto il ricorso avanzato dal Consorzio italiano costruzioni di Bologna, arrivato secondo al bando, il Comune aveva affidato i lavori proprio alla società bolognese. Ora però il raggruppamento di imprese, formato da Acreide e Consorzio stabile cantiere Italia, vincitore del bando, ha fatto ricorso al Consiglio di Stato e chiesto la sospensiva. Come andrà a finire? Per ora l’unica certezza è che i lavori slitteranno ancora.