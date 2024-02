Lewis Hamilton arriva nel 2025 alla Ferrari

I fan Ferrari sono tutti sconvolti. Il sette volte campione del mondo, veterano della Formula 1, arriverà a Maranello nel 2025, con contratto biennale. A confermarlo è Lewis Hamilton. La notizia è nata a maggio 2023 e sembrava una “fake news” ma adesso è diventata realtà. Carlos Sainz cederà l’abitacolo a Hamilton dopo 11 anni in Mercedes. Una cosa è certa, nel 2025 vedremo la rossa di Charles Leclerc scattare insieme a quella di Hamilton. Ancora non si sa di preciso il futuro dello spagnolo Sainz ma un’idea è che potrebbe andare alla Mercedes e si parlerebbe di uno scambio Mercedes/Ferrari. Molti credevano che Hamilton non sarebbe stato accettato dai tifosi della rossa ma a quanto pare è tutto il contrario. A Maranello si dice che sia stato l’inglese a chiedere il trasferimento in Ferrari e non la rossa. Ci riuscirà la rossa a raggiungere la Red Bull? Questo non possiamo dirlo senza sapere la futura macchina ma crediamo che i progressi della Ferrari negli ultimi anni siano buoni per andare avanti.

Lorenzo Damiani,

Lorenzo Lombardi II B e

Elia Sabatini II A