L’ex frantoio diventa centro culturale

Nasce ‘Strada provinciale 31’, ex frantoio SP31. A San Savino diventa realtà la factory culturale con un calendario di attività che prenderà avvio nel mese di maggio per proseguire anche nei mesi estivi. Lo spazio che si trova nell’entroterra collinare della provincia di Rimini, lungo la strada provinciale 31 nel Comune di Montescudo-Montecolombo, e di proprietà della Fondazione Giovanni Maria Fabbri, si presenta ora alla comunità nella veste rinnovata di centro formativo e culturale grazie al progetto rigenerativo ‘Strada provinciale 31’ di Terzo Paesaggio Ets, con ideazione e cura di Isabella Bordoni. In particolare domenica 28 aprile (dalle 16 alle 20) il nuovo spazio verrà ufficialmente inaugurato con un programma all’insegna dell’accoglienza, della condivisione e della restituzione a donatori e donatrici del crowdfunding che tra l’ottobre e il novembre 2023 ha consentito di raggiungere l’obiettivo di finanziamento prefisso (20.000 euro), indispensabile per avviare la rigenerazione degli ambienti interni e esterni dell’ex frantoio e l’avvio della sua attività culturale. Dalla sala centrale dell’edificio, quella in cui si concentrava l’attività pluridecennale del vecchio frantoio, sono state spostate e collocate nell’area esterna le macine in pietra. "Si è inoltre provveduto al rifacimento della pavimentazione e degli impianti" spiegano i promotori".

lu. pi.