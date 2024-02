L’incubo delle spaccate. Il ladro del tombino tradito dall’ultimo colpo

In manette il ladro del tombino. I carabinieri l’hanno fermato l’altra notte, dopo il secondo colpo che aveva messo a segno pochi minuti prima. Nel mirino due attività commerciali tra Rivazzurra e Marebello: un minimarket in viale Catania e un altro negozio. In entrambi i casi l’uomo ha usato un tombino per sfondare l’ingresso delle attività e fare razzia all’interno. Dopo essere riuscito a portare via il fondocassa di un negozio, il ladro ne ha assaltato un altro, utilizzando sempre un tombino per rompere la vetrata. Ma il secondo colpo tentato gli è stato fatale, perché una pattuglia di carabinieri è riuscita a intercettarlo poco dopo. L’uomo è stato arrestato e oggi sarà processato per direttissima.

Il sospetto è che il ladro beccato a Rivazzurra sia il responsabile di altre spaccate messe a segno in città nelle ultime settimane. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri, per verificare se effettivamente sia l’autore anche di alcuni dei numerosi furti compiuti – sempre con la tecnica del tombino – da circa un mese a questa parte. Il 26 dicembre un ladro solitario (ripreso dalle telecamere) aveva sfondato la vetrina del ristorante La Brocca e del negozio Intimo follia, in via Caduti di Marzabotto, e poi aveva messo a segno un altro colpo al negozio My car’s di viale Valturio. Il 28 dicembre nel mirino una tabaccheria in piazza Mazzini, dove il ladro ha fatto incetta di gratta e vinci e sigarette e ha portato via il fondocassa. Nei primi giorni di gennaio altri svariati colpi, sempre con la stesa tecnica del tombino: tre furti (nella stessa notte) a Viserba, un altro a Rivabella, uno ancora in pieno centro, al negozio di arredi e articoli per la casa Officina in via Mentana.

Un’escalation di furti in zone diverse della città, tutti accomunati dalla stessa modalità di azione: un tombino usato per rompere la vetrata d’ingresso di negozi e locali. In molti casi il bottino si è rivelato magro, ma i titolari delle attività hanno dovuto spendere migliaia di euro per riparare i danni causati dai raid.

Manuel Spadazzi