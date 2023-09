L’Istituto sicurezza sociale pubblica il bando per arruolare quattro nuovi medici di famiglia

Pubblicato il bando di concorso internazionale per l’assunzione a tempo indeterminato di quattro nuovi medici di Medicina generale. Le domande di partecipazione, debitamente compilate e corredate da tutti i documenti necessari, dovranno pervenire, in busta chiusa tramite lettera raccomandata o consegnata a mano all’Ufficio personale e libera professione dell’Istituto per la sicurezza sociale, entro e non oltre le 12 di venerdì 29 settembre. Il bandosi può visionare e scaricare sul sito internet dell’Iss (www.iss.sm).

"Il bando di concorso internazionale per medici di famiglia – dice il direttore generale dell’Iss, Francesco Bevere – rappresenta un ulteriore sforzo dell’Iss per rafforzare la medicina territoriale che da qualche mese a questa parte è in fase di riorganizzazione progressiva, sia con investimenti strutturali, che con miglioramenti nella disponibilità di tecnologie diagnostiche e strumentali"."In un momento di fortissima ed evidente criticità nel reperire profili medici in tutta Italia e non solo – sottolinea il sirettore delle Cure primarie e Salute territoriale, Agostino Ceccarini – l’Iss sta dimostrando con determinazione la propria volontà di investire per rafforzare le professionalità che operano sul territorio".