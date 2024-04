Litiga con il marito e poi minaccia di gettarsi dal ponte

La lite era scoppiata in un locale del centro. E lei, furibonda, aveva alzato i tacchi ed era fuggita a piedi piantando in asso il marito e cercando di far perdere le sue tracce. Il marito aveva tentato di seguirla, ma quando l’ha trovata lei era seduta sul parapetto del ponte dei Mille e minacciava di farla finita. "Mi butto, mi butto". L’episodio è avvenuto l’altra sera verso le 23, provvidenziale è stato l’intervento dei carabinieri del nucleo radiomobile. Uno dei militari è andato a parlarle: dopo averla tranquilizzata l’ha messa in salvo.