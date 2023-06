Lo Slam Dunk dà i numeri: 30mila spettatori

Trentamila spettatori e oltre ventimila pernottamenti nelle tre giornate del festival. Slam Dunk ha fatto il botto. La kermesse rock di Bellaria Igea Marina, oltre al primato artistico che ha portato alla Bay Arena in riva al mare band di primissimo ordine, è stata un successo per la città, sia sul piano economico che su quello organizzativo. "Tantissimi giovani hanno invaso la città, un evento strepitoso che ha riempito molti alberghi e soprattutto bar, pub e ristoranti – commentano dall’Associazione albergatori –. Clientela con alta capacità di spesa, tanti stranieri, anche per figli piccoli al seguito, provenienti da mezza Europa e anche dagli Stati Uniti. Stanze pernottamento e colazione vendute a 100 euro, locali dell’Isola dei Platani e bar di spiaggia presi d’assalto". Bilancio molto positivo in termini di ricaduta economica sulla città anche per il sindaco Filippo Giorgetti, che con l’amministrazione ha voluto e supportato l’evento fin dai primi approcci nell’inverno scorso. Tutto liscio per l’ordine pubblico. Fin dal primo giorno quando i Sum 41 avevano portato oltre 8mila presenze, con decorso post concerto che era filato via ordinato e senza intoppi. Buon presagio per quello che è stato poi il festival nelle due serate seguenti coi Rancid e ancora di più col sold out per Simple Plan e Offspring. I due palchi in azione in alternanza non hanno lasciato un attimo di pausa ad un pubblico eccitato e divertito, e la qualità delle performance produrrà una risonanza internazionale tale da mettere la bandierina di Rimini sulla mappa del rock internazionale che conta.

Settemila pernottamenti al giorno, stimano i promotori, una cifra importante in termini di ritorno economico. Allo Slam Dunk c’era gente che segue questo tipo di eventi spostandosi dall’estero, anche con famiglia al seguito, mettendo dunque in conto un soggiorno prolungato per la durata della manifestazione. "Numeri alti, oltre le aspettative - ammette felice Alex Fabbro, di Hub Music Factory, con Lorenzo Libici organizzatori dell’evento –. Finalmente un vero Festival rock è sbarcato in Italia dove non era mai stato fatto un festival di questo genere e di questa qualità generale, ed è successo qui a Bellaria Igea Marina, dove è arrivato un pubblico appassionato e competente. Le band stesse sono state molto colpite sia dalla location suggestiva che dalla accoglienza generale. Speriamo che la città supporti l’evento in futuro. A poche ore dalla fine dell’evento già altre location si sono fatte avanti". Tra i nomi delle band più note come Sum 41, Rancid, Simple Plan ed Offspring, anche gruppi che con seguito estero hanno infiammato il pubblico, tra cui per citare i più entusiasmanti, Bowling for Soup, Anti-Flag, Frank Turner, Less Than Jake e Billy Talent. Nota positiva anche per l’esibizione dei veneti Rumatera.