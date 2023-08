Lo sport traina il turismo con 12mila arrivi

Decolla il turismo sportivo della Regina con il Centro Sportivo Giorgio Calbi. Negli ultimi giorni sono giunti a Cattolica altri 100 atleti della disciplina Lacrosse della Nazionale Italiana FIGL e la squadra americana della Ohio University. Un evento ad alta densità di pubblico che è stato l’ennesimo appuntamento di una lunga serie di eventi presso l’area stadio di Cattolica che ha compreso pure la prestigiosa "Milan Cup 2023", nona edizione del torneo tra le scuole calcio rossonere, per la Romagna, nel segno dell’inclusività, un summer week-end targato AC Milan Academy, che ha coinvolto 700 bambini, 100 allenatori e 48 scuole calcio nazionali e internazionali. Tempo di bilanci dunque perché in pochi mesi da aprile ad oggi si segnalano presso la struttura cattolichina in zona stadio ben 12.000 persone (arrivi turistici) e dunque migliaia di presenze turistiche (pernottamenti) grazie a eventi come Riviera Easter Cuo, Riviera Trophy SC, tornei di calcio seniores, Riviera Padel Fun, e quindi vacanze sportive, ritiri sportivi, aziendali e camp.

"Il Centro Sportivo Giorgio Calbi è un complesso sportivo rinnovato e all’avanguardia – sottolinea Omar Ibidi del Centro Sportivo Giorgio Calbi e socio del tour operator Sportland Travel – composto da ben tre campi da calcio sintetici e in erba, un campo da calciotto e tre campi da padel, di cui due coperti, senza dimenticare la pista di atletica, il centro ricreativo con ampio giardino, bar e ristorantino. Crediamo fortemente nel connubio, ormai globale, tra sport e turismo. Viviamo in un territorio stupendo, tra mare e collina, tutto da scoprire, per vivere esperienze ecologiche, legate alla passione, benessere psico-fisico, in cui i nostri ospiti potranno svolgere diversi tipi di discipline, alla ricerca di emozioni ed autenticità. E dunque strizziamo l’occhio al futuro, grazie alla stretta collaborazione con le strutture ricettive del territorio, l’organizzazione sportiva, gli operatori turistici e l’amministrazione comunale".

Un futuro che si annuncia più positivo grazie dunque al turismo sportivo cattolichino: "Il nostro target _ conclude Ibidi _ è ad ampio raggio: bambini, famiglie, appassionati, atleti, professionisti, per un’accoglienza a 360 gradi. Abbiamo intenzione di estendere questo trend al di là della tradizionale stagione turistica, specie in questi tempi di crisi, attraverso esperienze dirette di cui noi siamo fieri di fare parte". Dunque prospettive di crescita e destagionalizzazione che fanno ben sperare le decine di attività turistiche della Regina.

Luca Pizzagalli