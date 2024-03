Lo United lascia tutto al Termoli. E scivola al quint’ultimo posto

United Riccione

0

Termoli

1

UNITED RICCIONE (3-4-3): Bulgarelli; Ndoj (45’ st Chiesa), Syku, Moray; Pellacani, Caponi, Colistra (23’ st Grancara), Diodato; Tonelli (19’ st Sylla), Maio (25’st Ferrara), Fallou. A disp.: Rossi, Martinelli, Carpentieri, Tirincanti, Di Criscio. All.: Utro.

TERMOLI (5-3-2): Lombardo; Caiazza, Sicignano, Hutsol; Barchi, Colarelli, Soppa, Thiaw (38’ st Ousfar), Hernandez (38’ st Longo); Burzio (46’ st Corcione), Barchi. A disp.: Maresca, Izquierdo, Allegretti, Garzia, Gabrielli, Rinella. All.: Carnevale.

Arbitro: Andrea Giorgiani di Pesaro. Assistenti: Roberto Lobene di San Benedetto del Tronto e Davide Paradisi di Pesaro.

Reti: 28’ pt Scoppa.

Note - Ammoniti: Utro (allenatore United Riccione), Fallou, Hernandez, Syku, Thiaw, Hutsol. Espulso: Bedetti (vice allenatore United Riccione).

RICCIONE

Terza sconfitta di fila per lo United Riccione che lascia tutto anche al Termoli e scende al quint’ultimo posto in classifica. In piena zona playout. Con più di qualche campanello di allarme che ora inizia a suonare in casa biancazzurra. Due punti messi insieme nelle ultime sette partite (zero dall’inizio dell’era Utro) iniziano a essere troppo pochi per dormire sonni tranquilli. L’infortunio di Matteucci stravolge i piani del tecnico dello United. Tre i pali c’è Bulgarelli, sulla mediana c’è Colistra. E lo United prova anche a partire con il piede pigiato sull’acceleratore. Il colpo di testa di Maio, dopo appena tre giri di lancette, fa paura ai molisani. Che comunque, prima della mezz’ora riescono a mettere la freccia con Scoppa dalla distanza che trova la conclusione perfetta sotto l’incrocio della porta difesa da Bulgarelli. Ci mette un po’ la formazione romagnola a rimettersi in carreggiata. E a dare la scossa ci prova Maio, su punizione. Ma Lombardo riesce a deviare in corner. Si va all’intervallo e c’è molto da riflettere. Al ritorno in campo lo United riparte con coraggio, ma senza essere pungente. All’ 11’ una buona conclusione di Fallou finisce a lato, poco più tardi Syku ci prova con una girata al volo, ma il numero uno del Termoli c’è sempre. al 20esimo ci prova con una girata al volo, Lombardo è perfetto nel chiudere in corner. Al 35’ Ferrara trattenuto va giù in area, Giorgiani assegna il rigore. Falou spedisce sul palo.