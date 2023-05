L’Oceanman si farà Il maltempo non ha fermato la gara

Il maltempo non ferma la Oceanman. La competizione è stata confermata e dunque è scattato il conto alla rovescia per "Oceanman" Cattolica (in programma il 26-27-28 maggio): la competizione mondiale di nuoto in acque libere porterà nella Regina dell’Adriatico oltre 600 nuotatori provenienti da ben 32 nazioni del mondo. Si partirà già venerdì alle 12.30 con la conferenza stampa presso il ristorante "Gente di Mare", previsto per le ore 15.00 il taglio del nastro e l’apertura del Beach Ocean Village nella spiaggia libera antistante il porto, con numerosi stand a tema. Venerdì pomeriggio si esibiranno i cani della federazione italiana salvamento acquatico "Dog Rescue" ed a seguire, per tutti gli atleti che volessero testare il tracciato di gara disegnato dal Circolo Nautico Cattolica, si terrà un riscaldamento speciale a scopo benefico: per questa edizione il "Warm up" sarà dedicato a Nathan Franchini, noto giovane cattolichino tragicamente scomparso in un incidente d’auto, figlio del nuotatore Cristian che parteciperà alla Half Oceanman, gara dei 5 km. Sabato mattina le gare inizieranno alle 9 con la 10 km e a seguire le altre distanze, per poi concludersi con i piccoli nuotatori che si sfideranno nel pomeriggio su un tracciato di 500 metri.

lu.pi.