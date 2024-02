L’opposizione denuncia:: "Pini marittimi tagliati in via Baldini"

"Pini rasi al suolo in via Baldini a Igea Marina. Fa male al cuore. Gli alberi sono i testimoni, longevi e salutari, della vita di una città". Il consigliere Gabriele Bucci punta il dito contro le azioni portate avanti dal Comune per la rimozione di pini marittimi. "L’abbattimento degli alberi non è la soluzione – continua il consigliere – Se l’abbattimento sia dovuto ai danni provocati dalle radici al manto stradale, dispiace pensare che la soluzione possa essere solo quella, visto che via Baldini è una strada senza uscita che sfocia su un’altra via senza uscita e che la si percorre a bassissima velocità. Nell’intervento sui parcheggi lato monte di viale Panzini, il problema delle radici degli alberi è stato risolto senza ricorrere agli abbattimenti. Perché questa volta sì? C’erano tempi e soluzioni tecniche, per intervenire nel rispetto degli alberi, invece di questo scempio".