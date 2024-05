Luca Argentero in scena a Riccione: "Devolvo l’incasso in beneficenza"

’È questa la vita che sognavo da bambino?’. A chiederselo è proprio Luca Argentero nel suo spettacolo che andrà in scena il 3 giugno prossimo al Festival del Fundraising al palazzo dei Congressi di Riccione. Il progetto teatrale è il contributo dell’attore allo spirito che anima il festival, ossia la raccolta fondi come attività di sostegno a cause e associazioni che si impegnano verso il prossimo. Infatti l’intero incasso della serata verrà devoluto a ’1 Caffè Onlus’. L’associazione è stata fondata dall’attore per sostenere le piccole e medie non-profit italiane attraverso la diffusione della cultura del gesto del dono. ’E’ questa la vita che sognavo da bambino?’, con la regia di Edoardo Leo, porta sul palcoscenico la storia di alcuni grandi personaggi dalle vite straordinarie che hanno inciso profondamente nella società e nelle loro rispettive discipline, presentati sia dal pun to di vista umano che sociale. Per partecipare alla serata evento occorre effettuare una donazione a ’1 Caffè Onlus’ , sulla pagina dell’associazione dove sono contenute tutte le informazioni. Ogni donazione dà diritto all’assegnazione di un posto. "Volevo ringraziare il Comune per il supporto che ci dà la possibilità di raccogliere l’incasso della serata e utilizzarlo nei modi che conoscete bene, perchè noi di ’1 Caffè Onlus’ li raccontiamo sempre con trasparenza – spiega Luca Argentero –. Mi raccomando donate, c’è anche la possibilità di vederci prima dell’inizio dello spettacolo e passare un pò di tempo insieme".

f. t.