Rimini, 1 marzo 2024 - Avvistati due lupi nei pressi del carcere di Rimini. Ma non è più un evento eccezionale. Già nei mesi scorsi era accaduto che alcuni residenti avessero notato diversi esemplari in città, nei pressi del depuratore sulla Marecchiese e dello stadio di baseball.

Avvistati due lupi vicino al carcere di Rimini: fermo immagine dal video

Sui social si susseguono avvistamenti di lupi che passeggiano tranquillamente sui campi vicino alle case. L'allarme è in particolare per gli allevatori, ma non solo. La città offre molto ai lupi, oltre ad occasioni per potersi sfamare, sono richiamati dalle aree verdi, luoghi dove si possono ristorare.