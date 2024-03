Macchia d’olio in piazza. Malatesta

Pulizie in corso in Piazza Malatesta. Ed è partita la caccia a chi nei giorni scorsi avrebbe riversato un quantitativo imprecisato di olio, macchiando svariate lastre di pietra nel lato sud della Piazza, appena prima dell’ingresso al Bosco dei Nomi. A segnalare l’accaduto al Carlino è un architetto del Centro storico, le cui proprietà si affacciano proprio nella zona interessata. Le tracce "visibilissime" di olio, d’altronde, le hanno viste tutti. Già da un paio di giorni gli operai sono al lavoro per ripulire e riportare ogni cosa allo stato originario. Secondo gli esperti sarà tuttavia complicato riparare in modo completo il danno, perché ormai la pietra ha assorbito troppo olio. "Ci hanno rovinato la piazza, tutta colpa di uno sbadato che non si era reso conto cosa trasportasse", è il commento di un passante mentre osservava con gli occhi sgranati l’orribile chiaro scuro a due passi da Castel Sismondo.

a.g.c.