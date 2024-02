Maicol & Mirco e i fumetti nella realtà virtuale

La sala GranTurismo a Riccione, oggi torna ad animarsi con La storia che non ho mai disegnato di e con Maicol & Mirco in VR e con animazioni di Michele Bernardi. L’appuntamento è per le 17 al Palazzo del Turismo, in piazzale Ceccarini. Lo spettacolo parte da una serie di domande: cosa succede quando hai raccontato tutto, tranne te stesso? Come si vive facendo fumetti? E come si sopravvive facendo fumetti spietati? Maicol & Mirco tentano così di trascinare gli spettatori nel loro mondo, dominato da personaggi feroci, attraverso un’esperienza unica, in realtà virtuale 3D.