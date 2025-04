Marecchiese, incidente. Auto a fuoco: code e disagi

Nel pomeriggio di ieri, un incidente stradale ha causato il blocco della Marecchiese in direzione Villa Verucchio, poco dopo il semaforo dell’incrocio con la Trasversale Marecchia. Il sinistro ha coinvolto almeno due veicoli, uno dei quali è andato completamente in fiamme (Foto Migliorini).

Secondo le prime ricostruzioni, si tratta di un tamponamento non grave tra una Bmw X3 e una Peugeot 308, ma l’impatto ha avuto conseguenze serie: la Peugeot ha preso fuoco, generando momenti di forte tensione tra gli automobilisti in transito. Il conducente della Bmw ha dichiarato agli agenti della Polstrada di aver urtato a sua volta un altro veicolo, che però si sarebbe allontanato subito dopo l’incidente, facendo perdere le proprie tracce.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale sanitario del 118 e la polizia stradale per mettere in sicurezza l’area, prestare soccorso e avviare i rilievi del caso. Non si registrano feriti gravi, ma la circolazione è stata interrotta per permettere le operazioni di spegnimento dell’incendio e di rimozione dei veicoli coinvolti.