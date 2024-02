Marinai di salvataggio sul piede di guerra: "Se tagliano i servizi sarà bandiera rossa"

I marinai di salvataggio del Riminese sono pronti a mobilitarsi se sarà ridotto il servizio in pausa pranzo e nei giorni di bassa stagione. La questione è nota: la Regione sta pensando di rivedere le regole consentendo che ci sia un solo bagnino di salvataggio ogni 300 metri anziché ogni 150, durante la pausa pranzo e in bassa stagione. La Cgil ha già tuonato contro questa possibilità e ora anche i marinai di salvataggio di Rimini alzano la voce: "Se le migliorìe per il servizio da noi chieste verranno ulteriormente disattese ed eluse, si provvederà in forma autonoma e collettiva all’astensione da parte dei soccorritori". Questo di fronte "a un servizio di salvataggio sempre più improbabile a garantire con sicurezza ed efficienza la salvaguardia dei bagnanti...". Insomma: i baywatch sventoleranno bandiera rossa.