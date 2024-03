Massacra di botte l’anziano padre: quarantenne in manette

Maltrattava da tempo il padre, accusandolo di non averlo sostenuto nel momento del bisogno e di averlo escluso dall’attività di famiglia. Domenica intorno alle 18.30, dopo l’ennesimo litigio, il genitore ha chiamato i soccorsi. Quando una volante della polizia è arrivata sul posto, in un’abitazione in zona Miramare, ha trovato la coppia di coniugi particolarmente provata. Il padre inoltre aveva i segni di un trauma facciale con varie lacerazioni e tumefazioni sugli zigomi. L’uomo agli agenti della questura ha raccontato che era stato vittima di violenza da parte del figlio 40enne. Le rimostranze erano iniziate da tempo ed erano tutte nei confronti del padre al quale il 40enne rinfacciava di non avergli creato una idonea posizione sociale e di non averlo inserito nel proprio ambiente lavorativo.

Mentre i poliziotti stavano raccogliendo la denuncia del genitore, il figlio è rincasato e si è scagliato un’altra volta verbalmente contro il padre cercando sempre il contatto fisico. I poliziotti dopo averlo allontanato hanno soccorso il genitore trasportato in ospedale. Sottoposto alle cure del caso è stato dimesso con 8 giorni di prognosi. Non era il primo intervento effettuato dalla polizia di Stato per le intemperanze del 40enne e vista la reiterazione dei maltrattamenti, il 40enne è stato arrestato per lesioni aggravate ed è stato processato per direttissima.