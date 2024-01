Matrimoni civili: è il municipio la location preferita

Nel 2023 si sono celebrati 13 cerimonie religiose e 38 riti civili: di questi, 28 si sono svolti nella sala del consiglio comunale, 7 al Blu Suite Hotel, 2 al Beky Bay e uno alla Casa Rossa. Matrimoni che sono stati in totale 51, dato di mezzo tra i 57 del 2022 e i 47 del 2021. In crescita, infine, le convivenze di fatto, che passano dalle 3 formalizzate nel 2022 alle 9 nell’anno appena concluso. "Il numero prevalente di matrimoni civili rispetto a quelli religiosi riflette una tendenza generale – commenta l’amministrazione –. Riguardo a questi ultimi la scelta preponderante della sede comunale riflette probabilmente anche una scelta di tipo economico. Gettonate però anche le sedi esterne, come testimoniano i 7 matrimoni fatti sulla spiaggia del Blu Suite Hotel e altrove".