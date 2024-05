Mattia vince con Start tirocinio e contratto

Mattia, Lorenzo e Ingris. Studiano meccatronica e frequentano il quinto anno dell’istituto Gobetti-De Gasperi di Morciano. Sono tra i venti selezionati da Start Romagna all’interno del progetto School’s out rivolto alle scuole superiori della Romagna. L’obiettivo era far conoscere ai ragazzi il settore del trasporto pubblico locale ed il trasporto a lunga percorrenza. Al progetto hanno partecipato 80 studenti su base volontaria provenienti dalle classi quinte di tredici istituti. La classifica finale stilata grazie anche all’intelligenza artificiale, ha visto come primo classificato Mattia De Costanzo. Rientrano tra i primi 20 selezionati, anche Lorenzo Damiani e Ingris Curri della stessa classe del Gobetti-De Gasperi. Tutti e tre avranno un tirocinio formativo di un anno remunerato e finalizzato all’assunzione nelle officine di Start Romagna.