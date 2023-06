Maturità: prima prova WhatsApp e l’attesa, la traccia più seguita "Era la più semplice"

Primo giorno d’esame per i maturandi di Rimini che ieri hanno affrontato la prova scritta d’italiano. Sono tanti i sorrisi dei ragazzi e delle ragazze all’uscita, ad esempio, dall’Istituto Einaudi di Viserba. Volti felici per aver superato il primo ostacolo dei tre previsti dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. Sono state sette le tracce, in totale, dalle quali ogni studente è potuto partire. Dalla poesia "Alla Nuova Luna" di Salvatore Quasimodo, al testo di Marco Belpoliti "Elogio dell’attesa nell’era di Whatsapp", ognuno ha potuto dire la propria.

Per Gaia Antonioli, dell’indirizzo di economia-aziendale Einaudi, la traccia scelta è stata quellastrettissima attualità "Ci chiedeva di fare riferimento all’uso dei social media e delle nuove tecnologie, attraverso le quali non abbiamo più voglia di aspettare e di conseguenza vogliamo crescere in fretta. La traccia inoltre esigeva di fare un confronto tra comunicazione virtuale e reale". Parere condiviso anche da Tommaso Cristallo e Andrea Marino, i quali hanno definito la traccia "Non troppo difficile. Potevamo parlare di più poiché l’uso di Whatsapp e l’attesa sono argomenti quotidiani. Ora ci sentiamo un po’ più liberi". Sicurezza mostrata dai due amici, i quali hanno affermato che la seconda prova " andrà meglio della prima".

Entusiasmo inoltre per Damian Dragos, il quale ha definito la traccia da lui scelta, quella su Piero Angela: "Molto bella, ho scritto tante cose a riguardo. Le altre tracce non le ho ritenute interessanti".

Anche per Michele Sciutti , l’opinione sulla traccia riguardante Piero Angela, è la stessa. "La ritenevo la più giusta. Parlava della creatività e di quanto fosse importante per l’innovazione scientifica". E poi sulla seconda prova, per lui in

materia di grafica "Sono molto sicuro. È la mia materia di indirizzo". Per Alice Grazielli e Samanta Gllucaj, la scelta è ricaduta rispettivamente sulla traccia B2 (Piero Angela) e B3 (Oriana Fallaci). "Tracce facili. Le altre troppo difficili".

Amarezza invece, per la loro compagna Giorgia, residente a San Mauro Pascoli, la quale non ha potuto effettuare le prove scritte secondo l’ordinanza ministeriale per le zone alluvionate. "È molto brutto per lei e diventa anche più difficile sostenere l’orale". "Molto interessante e recente" la traccia C1 (lettera all’ex ministro Bianchi) scelta da Emma Guidi, del liceo linguistico Valgimigli. Parere contrastante invece quello di Alessio Casadei, del Liceo delle Scienze Umane Valgimigli "Avrei trovato più interessanti tracce di più stretta attualità".

Dal punto di vista organizzativo, qualche piccolo problema evidenziato dallo studente dell’Einaudi, Federico Troncone, "L’esame è iniziato un pochino in ritardo". Parere simile anche per Ariel Montanari studentessa del Liceo Linguistico Valgimigli "Inizialmente non andavano le fotocopiatrici".

Aldo Di Tommaso